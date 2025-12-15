A Campobasso risuona Faccetta nera sulla pista di pattinaggio | arrivano le scuse ufficiali
La canzone fascista diffusa durante un evento natalizio davanti al Municipio accende la polemica politica: il gestore dell'impianto parla di un errore. Tgcom24.mediaset.it
Risuona 'Faccetta nera' alla pista di pattinaggio di Campobasso, il Comune: Ci scusiamo
