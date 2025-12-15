a berlino si discute della crisi ucraina

A Berlino si svolge un importante incontro tra i leader europei per discutere la crisi ucraina, proseguendo il processo diplomatico nonostante l’incertezza sul suo esito. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni e impegno internazionale, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per una situazione ancora complessa e delicata.

Prosegue il processo diplomatico ucraino, anche se, almeno per ora, il suo destino resta incerto. Oggi, si terrà a Berlino un incontro tra i leader europei, che discuteranno di questo delicato dossier. Al meeting è prevista anche la partecipazione di Giorgia Meloni e di Volodymyr Zelensky. Nel frattempo, ieri, sempre nella capitale tedesca, il presidente ucraino, inizialmente alla presenza di Friedrich Merz, si è incontrato con l’inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e con il genero di Donald Trump, Jared Kushner. “Vogliamo una pace duratura in Ucraina. Abbiamo di fronte questioni difficili, ma siamo determinati ad andare avanti”, ha dichiarato il cancelliere tedesco nell’occasione. Panorama.it

