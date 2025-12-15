261 Fearless | aspettando la Maratona di Pisa un racconto sulle maratonete

In attesa della 26ª Maratona di Pisa, il Caffè Letterario Voltapagina ospiterà un reading dedicato alle maratonete che hanno segnato la storia della corsa. Un evento che nasce dalla collaborazione tra artisti e associazioni culturali, offrendo uno sguardo sulle protagoniste che hanno ispirato generazioni di sportivi.

Pisa, 15 dicembre 2025 – In attesa della 26° edizione della Maratona di Pisa che si correrà domenica 21 dicembre, al Caffè Letterario Voltapagina sarà possibile ascoltare la storia di alcune tra le maratonete che hanno cambiato la storia della maratona in un reading che nasce dalla collaborazione artistica tra Alessandro Pelligra (Compagnia Le Beffe Teatro di Lucca) e Daniela Bertini (Associazione Culturale Il gabbiano e AtTieSse di Vecchiano). Un reading che si presenta come un primo studio per un futuro spettacolo (che debutterà al Circolo il Fortino di Marina di Pisa a marzo 2026) e che viene proposto in anteprima proprio in occasione della Maratona di Pisa, che supporta l'iniziativa, realizzata anche grazie al contributo istituzionale 2025 della Fondazione Pisa ed inserito nel progetto del Bando Cultura del Comune di Pisa.

