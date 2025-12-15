2028 l’attacco della Russia tra fiction e realtà

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A marzo 2028, Narva si trova al centro di tensioni geopolitiche tra Estonia e Russia. L’attacco russo si mescola tra realtà e scenari di fiction, portando alla ribalta una crisi che potrebbe ridefinire gli equilibri nella regione. La città, simbolo di confine e storia, diventa il palcoscenico di eventi che segnano un punto cruciale nel contesto internazionale.

2028 l8217attacco della russia tra fiction e realt224

© Ilfoglio.it - 2028, l’attacco della Russia tra fiction e realtà

E’ la fine di marzo del 2028, e sullo storico municipio di Narva, la città estone al confine con la Federazione russa, sventola il tricolore bianco, blu e rosso. La disinformazione e la guerra ibri. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

2028 l8217attacco russia fiction2028, l'attacco della Russia tra fiction e realtà - Scenari di un’aggressione russa a piccoli passi. ilfoglio.it