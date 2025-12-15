200 anni della stamperia gambettolese per le festività mostre e installazioni per tutta la Romagna

Celebrazione dei 200 anni della storica Stamperia Pascucci di Gambettola, un'eccellenza artigianale riconosciuta a livello internazionale. Per le festività natalizie, la Romagna propone un ricco programma di mostre e installazioni diffuse sul territorio, rendendo omaggio a questa tradizione secolare e coinvolgendo numerosi comuni della regione.

La Romagna rende omaggio ai duecento anni della storica Stamperia Pascucci di Gambettola, eccellenza artigianale conosciuta a livello internazionale, con un ampio progetto diffuso dedicato al Natale e alla Natività che coinvolge numerosi comuni del territorio. Per tutto il periodo natalizio. Cesenatoday.it

200 anni stamperia gambettoleseLa Romagna si veste d’arte: 200 anni della stamperia Pascucci illuminano il Natale - Da Gambettola a Longiano, da San Mauro Pascoli a Cesena, da Bagnacavallo fino alla Repubblica di San Marino, il viaggio delle tele Pascucci diventa un racconto visivo che illumina il Natale romagnolo. corrierecesenate.it

200 anni stamperia gambettoleseSTAMPERIA PASCUCCI 200 ANNI PORTATI BENE 1826-2026 - A Villanova di Bagnacavallo, il Museo delle Erbe Palustri accoglie una mostra di forte impatto poetico: protagonista è il grande arazzo di 9 metri quadrati su disegno di Vittorio Belli, il più grande ... politicamentecorretto.com