200 anni della stamperia gambettolese per le festività mostre e installazioni per tutta la Romagna
Celebrazione dei 200 anni della storica Stamperia Pascucci di Gambettola, un'eccellenza artigianale riconosciuta a livello internazionale. Per le festività natalizie, la Romagna propone un ricco programma di mostre e installazioni diffuse sul territorio, rendendo omaggio a questa tradizione secolare e coinvolgendo numerosi comuni della regione.
La Romagna rende omaggio ai duecento anni della storica Stamperia Pascucci di Gambettola, eccellenza artigianale conosciuta a livello internazionale, con un ampio progetto diffuso dedicato al Natale e alla Natività che coinvolge numerosi comuni del territorio. Per tutto il periodo natalizio. Cesenatoday.it
La Romagna si veste d’arte: 200 anni della stamperia Pascucci illuminano il Natale - Da Gambettola a Longiano, da San Mauro Pascoli a Cesena, da Bagnacavallo fino alla Repubblica di San Marino, il viaggio delle tele Pascucci diventa un racconto visivo che illumina il Natale romagnolo. corrierecesenate.it
STAMPERIA PASCUCCI 200 ANNI PORTATI BENE 1826-2026 - A Villanova di Bagnacavallo, il Museo delle Erbe Palustri accoglie una mostra di forte impatto poetico: protagonista è il grande arazzo di 9 metri quadrati su disegno di Vittorio Belli, il più grande ... politicamentecorretto.com
Qui si respira aria di Natale Ma quanto è bello il nostro ingresso addobbato con le meravigliose tele natalizie della Stamperia Pascucci Quando due storiche attività (104 anni + 200 anni) di paese si uniscono, può nascere solo qualcosa di splendido! G - facebook.com facebook