17 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 17 dicembre segna il 351º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con ancora due settimane alla sua conclusione.

Il 17 dicembre è il 351º giorno del calendario gregoriano. Mancano 14 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Quando a Lazzaro è bello, il Natale sarà quello.Santi del giorno: San Lazzaro (Monaco a Costantinopoli)Etimologia: Lazzaro, deriva dall’ebraico Eleazar, che significa “Dio ha. Veronasera.it

