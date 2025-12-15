17 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 17 dicembre segna il 351º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con ancora due settimane alla sua conclusione. In questa giornata, si ricordano eventi storici, si consulta l’oroscopo e si riflette sul proverbio del giorno:
Il 17 dicembre è il 351º giorno del calendario gregoriano. Mancano 14 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Quando a Lazzaro è bello, il Natale sarà quello.Santi del giorno: San Lazzaro (Monaco a Costantinopoli)Etimologia: Lazzaro, deriva dall’ebraico Eleazar, che significa “Dio ha. Veronasera.it
Almanacco 17 dicembre 2022 sabato accadde oggi Almanacco di oggi 17 dicembre 2022 santo oggi
