15 dicembre | la storia incredibile dell’icona di Lydda benedetta dalla Madonna in persona

Il 15 dicembre ricorre una storia affascinante legata all’icona della Madonna di Lydda, considerata dalla tradizione benedetta dalla stessa Vergine Maria. Secondo la leggenda, l’immagine sarebbe apparsa miracolosamente sulla parete di una chiesa edificata dagli apostoli Pietro e Giovanni, diventando un simbolo di fede e devozione nel corso dei secoli.

L’icona della Madonna di Lydda secondo la tradizione sarebbe stata benedetta dalla stessa Vergine Maria, dopo che l’immagine emerse dalla parete di una chiesa costruita dagli apostoli Pietro e Giovanni.  L’icona di Maria venerata a Lydda, in Palestina, risale addirittura i tempi apostolici. La particolarità di questa immagine consiste nel fatto che si tratta di. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it

