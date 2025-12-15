15 dicembre 1980 quando a Firenze furono svelati al mondo i Bronzi di Riace

Il 15 dicembre 1980, al Museo Archeologico di Firenze, fu inaugurata la mostra dedicata ai Bronzi di Riace, due capolavori della Magna Grecia. Questi due guerrieri in bronzo rappresentano un patrimonio artistico e storico di inestimabile valore, simbolo di cultura e raffinatezza dell’antichità classica.

Il 15 dicembre 1980 apriva al museo Archeologico di Firenze la mostra dedicata ai due simboli universali della Magna Grecia: i Bronzi di Riace. Un tributo alla potenza e alla bellezza iconografica delle due magnifiche statue bronzee, capolavori indiscussi dell'arte greca del V secolo a.C., ritrovate in mare nell'agosto del 1972, nei pressi di Riace Marina. Sottoposte a un primo intervento di restauro al Museo Nazionale di Reggio Calabria, agli inizi del 1975 furono portate a Firenze per la prosecuzione del restauro, nel Laboratorio della Soprintendenza Archeologica della Toscana.