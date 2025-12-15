© Lawebstar.it - ? Ballando con le Stelle: Scontro Totale! Smith contro Lucarelli: “Io Sono L’Esperta Qui”

Caos in giuria durante la semifinale: Carolyn Smith difende Paolo Belli e attacca i colleghi. Lucarelli e Mariotto rispondono a tono, scatenando il dibattito Auditel. Difesa a Spada Tratta per Paolo Belli La semifinale di Ballando con le stelle è stata teatro di un acceso scontro in giuria in seguito all’esibizione della coppia Paolo Belli-Anastasia . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it

BALLANDO SCONTRO TOTALE LUCARELLI D'URSO E VIENE TIRATA IN BALLO FIALDINI

Ballando con le stelle, Paolo Belli dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli: "Ho sbagliato a rispondere" - A poche ore dalla semifinale di Ballando con le stelle, Paolo Belli ha deciso di rompere il silenzio e parlare del botta e risposta in diretta con Selvaggia Lucarelli. msn.com