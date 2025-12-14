© Metropolitanmagazine.it - Zootropolis 2 è record: il primo film a supere il miliardo di incassi così velocemente

“ Zootropolis 2 ” sta superando il miliardo nel mondo dopo 17 giorni dall’uscita, diventando il film PG (per tutti) più veloce a raggiungere l’ambito traguardo al botteghino. Con 232,7 milioni negli Stati Uniti e ben 753,4 milioni a livello internazionale, il sequel animato della Disney ha superato il miliardo di incassi venerdì. “Zootropolis 2” è solo il terzo film quest’anno a entrare nel club degli incassi da 1 miliardo di dollari, dopo “Lilo & Stitch” della Disney (1,03 miliardi) e il blockbuster d’animazione cinese “Ne Zha 2” (il film con il maggiore incasso del 2025 con 1,9 miliardi). Solo 13 film d’animazione (10 dei quali Disney) hanno superato il miliardo. Metropolitanmagazine.it

