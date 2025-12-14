Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha commentato le aspettative prima della partita contro il Genoa. Con ottimismo e determinazione, ha sottolineato che la squadra ha tutte le carte in regola per ottenere il risultato desiderato. Inoltre, ha rassicurato sui propri condizioni fisiche, confermando di essere pronto a scendere in campo.

Zielinski a Sky: «Abbiamo tutto per vincere oggi, ci interessa una sola cosa. Ora sto bene!»

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio della sfida contro il Genoa in campionato. Intervenuto nel corso del prepartita di Genoa Inter, il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski ha presentato così la partita valevole per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. I PERICOLI E LE DIFFICOLTA’ DI OGGI – « Noi sicuramente dobbiamo fare il nostro, mettere il nostro gioco e le nostre qualità, cercar di vincere questa partita. Questa è l’unica cosa che ci interessa. Sappiamo che stanno vivendo un ottimo momento ma abbiamo tutto per vincere questa partita ». Internews24.com

