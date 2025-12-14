Zielinski a Dazn | Vogliamo riscattarci dopo il Liverpool oggi parto io da play Questa la mia miglior stagione? Rispondo così

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha condiviso le sue impressioni prima della sfida contro il Genoa, dichiarando l’obiettivo di riscattarsi dopo l’ultima prestazione contro il Liverpool. Ha anche annunciato di partire da titolare come playmaker, sottolineando di vivere la sua miglior stagione e di voler dimostrare il proprio valore in questa occasione.

© Internews24.com - Zielinski a Dazn: «Vogliamo riscattarci dopo il Liverpool, oggi parto io da play. Questa la mia miglior stagione? Rispondo così» Inter News 24 Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ha voluto dire la sua prima del calcio d'inizio della sfida contro il Genoa in campionato. Intervenuto nel corso del prepartita di Genoa Inter, il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski ha presentato così la partita valevole per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. I RISULTATI DI OGGI RENDONO GARA PIÙ IMPORTANTE? – « Lo sapevamo anche prima dei risultati che questa è importante. Veniamo da una sconfitta in CL e vogliamo riscattarci con grande prestazione ». COME FAREMP PER SOSTITUIRE CALHANOGLU DA PLAY? – « Parto io come play, poi magari ci scambieremo nei vari momenti della partita.

