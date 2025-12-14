Zielinski a DAZN | Contento della mia prestazione e del mio momento Ringrazio il mister per la fiducia
Piotr Zielinski commenta la vittoria dell'Inter contro il Genoa, esprimendo soddisfazione per la propria prestazione e il momento positivo della squadra. Le sue parole, pronunciate ai microfoni di DAZN, riflettono gratitudine verso il mister e fiducia nel percorso nerazzurro.
Inter News 24 Zielinski dice la sua su Inter-Genoa, sfida vinta dai nerazzurri. Le sue parole ai microfoni di DAZN. Zielinski commenta a caldo la vittoria per 1-2 in casa del Genoa, che spedisce l’Inter in vetta alla classifica. L’ex Napoli è stato protagonista di un’ottima prestazione. Schierato davanti alla difesa, ha confermato il bel momento che sta vivendo. Le parole del polacco: PRESTAZIONE – «Da quando sono arrivato all’Inter, non sono mai stato al 100%. Ho sempre avuto infortuni gravi e meno gravi e non riuscivo ad esprimermi al meglio. Ma sono rimasto tranquillo, ero sicuro di far vedere le qualità che ho. Internews24.com
