Zelig On ospite e anticipazioni del 14 dicembre

Domenica 14 dicembre su Italia 1 torna “Zelig On” con una serata all'insegna del divertimento. Condotto da Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e ospiti speciali come Ale e Franz, lo show promette momenti di ilarità e intrattenimento. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata che farà ridere il pubblico.

Domenica 14 dicembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Zelig On". Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Ospite della serata: Leonardo Manera.. In studio, nel corso della quarta puntata, si alterneranno: Alice Redini, Antonello Taurino, Aurelio Sechi, Chiara Lippi, Davide Spadolà, Francesco Migliazza, Giada Parisi, Giovanni D'Angella, Max Pieriboni, Max Samaritani, Michele Cosentino, Nando Prati, Raffaello Corti, Senso D'Oppio, Stefano Scagnelli, Tania Occhionero, Vincenzo Albano, Vincenzo Comunale, Virgigno.

L'ospite di domani sera nella nuova puntata di Zelig On è il grandissimo Leonardo Manera! #ZeligOn, domani sera alle 21:35 su #Italia1 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook

