Stasera, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 21:20 su Italia 1, va in onda

© Tpi.it - Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1

Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1, 14 dicembre. Questa sera, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Zelig On, il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show. Anticipazioni, cast, comici e ospiti. In studio, nel corso delle puntate, si alterneranno 50 comici: un cast composto da nuove proposte al debutto e da nomi già noti al pubblico, con una significativa presenza femminile, pronti a sperimentare linguaggi e stili differenti. Tpi.it

Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 14 dicembre, da Leonardo Manera ai volti nuovi - Zelig On, condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello, in onda oggi, domenica 14 dicembre 2025, su Italia 1: scopri gli ospiti e tutti i comici di stasera. msn.com