Zelensky-Witkoff il colloquio riprende

L'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, genero di Donald Trump, si è svolto a Berlino. La riunione, molto attesa, è terminata alle 22.00, suscitando interesse sulle possibili implicazioni diplomatiche e strategiche legate alla situazione internazionale.

22.00 Si è concluso a Berlino l'atteso incontro tra il presidente ucraino,Volodymyr Zelensky, l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff,e il genero del presidente Trump,Jared Kushner.I colloqui, alla presenza del cancelliere tedesco Merz, si sono chiusi dopo oltre cinque ore di discussioni e riprenderanno in giornata Il vertice era stato organizzato per discutere il piano di pace europeo recentemente modificato a 20 punti.Il Financial Times riferisce che Zelensky ha dichiarato di essere pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato. Servizitelevideo.rai.it I colloqui a Berlino: Zelensky pronto a rinunciare alla Nato. L’allarme di Merz - Il presidente ucraino ha incontrato l’inviato americano Witkoff: «Il piano non sarà certamente gradito a tutti. editorialedomani.it

Zelensky vede Witkoff: 'Voglio convincere gli Usa a congelare la linea del fronte' - "Congelare la linea del fronte", è la prima proposta formulata nell'incontro con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, rispetto alla pretesa russa di annettere tutto il Donbass. ansa.it

