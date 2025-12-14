Zelensky-Witkoff il colloquio continua

A Berlino si è concluso l'atteso incontro tra il presidente ucraino Zelensky, l'inviato della Casa Bianca Witkoff e Jared Kushner, genero di Trump. L'incontro, che ha suscitato grande interesse, ha visto confronti e discussioni sulle questioni di attualità internazionale e sulla situazione in Ucraina.

22.00 Si è concluso a Berlino l'atteso incontro tra il presidente ucraino,Volodymyr Zelensky, l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff,e il genero del presidente Trump,Jared Kushner.I colloqui, alla presenza del cancelliere tedesco Merz, si sono chiusi dopo oltre cinque ore di discussioni e riprenderanno in giornata Il vertice era stato organizzato per discutere il piano di pace europeo recentemente modificato a 20 punti.Il Financial Times riferisce che Zelensky ha dichiarato di essere pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato. Servizitelevideo.rai.it ?? ????? ??????? ???????? ?? ?????????? | ????? ???????? ?????????? ????? I colloqui a Berlino: Zelensky pronto a rinunciare alla Nato. L’allarme di Merz - Il presidente ucraino ha incontrato l’inviato americano Witkoff: «Il piano non sarà certamente gradito a tutti. editorialedomani.it

Zelensky incontra gli inviati Usa: ipotesi di congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza - Secondo il Financial Times, Kiev sarebbe pronta a rinunciare all’adesione alla Nato in cambio di impegni diretti da parte degli Stati Uniti. altarimini.it

Il presidente Zelensky è a Berlino per incontrare il team statunitense guidato da Steve Witkoff. - facebook.com facebook

Domani a #Berlino il vertice sul #pianodipace per l' #Ucraina: #Zelensky, #Witkoff e i principali leader dell'Unione cercano un'intesa con #Mosca che dice: "No alle proposte dell'Europa" Al #Tg2Rai ore 13,00 #14dicembre x.com