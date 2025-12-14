Zelensky vede Witkoff | Congelare la linea del fronte
A Berlino, all'hotel Adlon, Volodymyr Zelensky ha incontrato Witkoff nel tentativo di rafforzare il sostegno internazionale e spingere per una soluzione pacifica del conflitto con Mosca, puntando a una pace onorevole. L'incontro riflette gli sforzi del leader ucraino di coinvolgere gli alleati per preservare l'integrità del paese senza compromessi.
All'hotel Adlon di Berlino, luogo iconico della diplomazia internazionale del XX secolo, Volodymyr Zelensky ha tentato di avvicinare gli Stati Uniti alle posizioni ucraine, per ottenere una pace onorevole e non una resa a Mosca. "Congelare la linea del fronte", è la prima proposta formulata nell'incontro con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, rispetto alla pretesa russa di annettere tutto il Donbass. Kiev si è detta poi disposta ad un compromesso sulla Nato: la rinuncia alla piena adesione in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli americani. Accanto al leader ucraino, per un saluto iniziale, c'era il padrone di casa Friedrich Merz, in rappresentanza di un'Europa che domani metterà in campo tutto il suo peso schierando un gruppo di leader, inclusa Giorgia Meloni, attorno ad un tavolo. Ilgiornale.it
