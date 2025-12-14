Zelensky si prepara al vertice di Berlino | Un’opportunità storica per la pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si avvicina a un vertice strategico a Berlino, ritenuto un momento chiave per avanzare nei negoziati di pace con la Russia. L'incontro, che coinvolge anche gli Stati Uniti, rappresenta un’opportunità storica per cercare una risoluzione diplomatica del conflitto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a partecipare a un vertice strategico a Berlino, considerato un passaggio fondamentale per i negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia. Durante la trasferta tedesca, i rappresentanti di Kiev avranno colloqui con i principali partner occidentali e, in particolare, Zelensky incontrerà Steve Witkoff, inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump. Il dialogo con Washington è ritenuto decisivo per arrivare a un'intesa condivisa. Il piano iniziale della Casa Bianca è stato modificato dall'Ucraina e rimandato agli Stati Uniti, con i punti critici concentrati su questioni territoriali, in particolare sul Donbass, e sulle garanzie di sicurezza richieste da Kiev per il periodo post-bellico. Dayitalianews.com

