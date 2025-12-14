Zelensky | Incontrerò gli Usa per porre fine alla guerra Ucraina nell' Ue nel 2027? È prematuro
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro a Berlino con gli inviati degli Stati Uniti, con l'obiettivo di trovare una soluzione per porre fine al conflitto in Ucraina. Nel frattempo, la possibilità di un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea nel 2027 viene considerata prematura.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha annunciato che incontrerà a Berlino gli onviati del Presidente degli Stati Uniti per porre fine alla guerra. "Ci stiamo preparando per i colloqui con la parte americana e i nostri amici europei nei prossimi giorni - ha affermato Zelensky - Ci saranno molti eventi. Rustem Umerov e il nostro team negoziale riferiranno sui contatti già avvenuti. Il generale Hnatov e i rappresentanti del settore della difesa lavoreranno sui dettagli delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per gli ucraini". "Allo stesso tempo - ha proseguito Zelensky - i funzionari del governo ucraino continueranno a dialogare con l'America e l'Europa sulla ricostruzione dell'Ucraina e sul reale sviluppo del Paese dopo la guerra. Iltempo.it
Scandalo corruzione e incontro con l'Fbi: il viaggio del negoziatore di Zelensky negli Usa - Mistero sull'oggetto delle riunioni tra Rustem Umerov, Kash Patel e Dan Bongino. msn.com
VERTICE TRUMP-PUTIN NEI PROSSIMI GIORNI/ Cremlino “incontro concordato”. USA vuole anche Zelensky per tregua - Non è la prima volta che il Presidente USA Donald Trump si dice molto ottimista sul prosieguo del negoziato con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, ma è anche vero che nell’ultimo periodo ... ilsussidiario.net
L’inviato Usa Steve Witkoff incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un appuntamento cruciale mentre la Casa Bianca spinge per un accordo che ponga fine alla guerra con la Russia entro la fin - facebook.com facebook
Papa Leone XIV ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Castel Gandolfo per promuovere il dialogo per una pace duratura. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà la premier italiana Meloni a Roma. Tutti i dettagli sull'incontro ? shorturl.at/sqjrb x.com
