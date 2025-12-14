Zelensky | Incontrerò gli Usa per porre fine alla guerra Ucraina nell' Ue nel 2027? È prematuro

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro a Berlino con gli inviati degli Stati Uniti, con l'obiettivo di trovare una soluzione per porre fine al conflitto in Ucraina. Nel frattempo, la possibilità di un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea nel 2027 viene considerata prematura.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha annunciato che incontrerà a Berlino gli onviati del Presidente degli Stati Uniti per porre fine alla guerra. "Ci stiamo preparando per i colloqui con la parte americana e i nostri amici europei nei prossimi giorni - ha affermato Zelensky - Ci saranno molti eventi. Rustem Umerov e il nostro team negoziale riferiranno sui contatti già avvenuti. Il generale Hnatov e i rappresentanti del settore della difesa lavoreranno sui dettagli delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per gli ucraini". "Allo stesso tempo - ha proseguito Zelensky - i funzionari del governo ucraino continueranno a dialogare con l'America e l'Europa sulla ricostruzione dell'Ucraina e sul reale sviluppo del Paese dopo la guerra. Iltempo.it

