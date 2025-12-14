Zelensky ha deciso | lo storico annuncio che cambia lo scenario mondiale

Un annuncio rivoluzionario di Zelensky sta scuotendo gli equilibri internazionali. Le sue parole, trapelate dagli ambienti più stretti al presidente ucraino, aprono nuovi scenari nella guerra e nel futuro dell’Europa, suscitando grande attenzione e attese a livello globale.

Una voce che corre veloce nei corridoi del potere, una rivelazione che nessuno si aspettava: nelle ultime ore, dagli ambienti più vicini al presidente ucraino, emergono parole che potrebbero cambiare il destino della guerra e il futuro dell'Europa. Cosa sta succedendo davvero dietro le quinte? Mentre il mondo resta con il fiato sospeso, Volodymyr Zelensky sorprende tutti con una mossa che sa di clamoroso dietrofront: il leader di Kiev si dice pronto a rinunciare al sogno dell'ingresso dell' Ucraina nella Nato. Ma attenzione, non si tratta di una resa: Zelensky lo fa solo in cambio di garanzie di sicurezza forti da parte degli Stati Uniti e dei partner europei.

Zelensky: «Elezioni o referendum per decidere sulla questione territoriale» - Volodymyr Zelensky ha affermato che qualsiasi potenziale compromesso territoriale propedeutico alla pace in Ucraina dovrebbe essere deciso da un voto dei suoi connazionali. msn.com

#TG2000 - L’Ucraina sarebbe “pronta” ad accettare la creazione di una zona demilitarizzata nel Donbass per porre fine a 4 anni di guerra. Ma rispetto alla cessione di territori alla Russia Zelensky avvisa: “Va deciso con una consultazione popolare”. #12dicem - facebook.com facebook

#Ucraina Kiev smentisce Le Monde sull'approvazione di una zona cuscinetto nel #Donbass: "Interpretazioni errate. Se siamo d'accordo o meno può essere deciso solo al più alto livello politico o dal popolo ucraino". Lo ha detto il consigliere di Zelensky, Lyt x.com