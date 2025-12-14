Zelensky e la strategia del sì ma | come tenta di riscrivere piano di Trump senza respingerlo

L'articolo analizza la strategia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definita dal Wall Street Journal come il

(Adnkronos) – ''Sì, ma''. Il Wall Street Journal riassume così l'approccio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispetto al piano elaborato per la pace in Ucraina dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'approccio adottato è quindi costruttivo, con Zelensky che – invece di respingere il piano che arriva da Washington – tenta di riscriverlo anche .

Zelensky: Pronto a dimettermi se serve alla pace in Ucraina

