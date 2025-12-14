Volodymyr Zelensky ha annunciato la disponibilità dell’Ucraina a rinunciare alla richiesta di adesione alla NATO, in cambio di garanzie di sicurezza solide fornite dagli Stati Uniti e dall’Europa. Questa apertura rappresenta un possibile passo verso una soluzione diplomatica del conflitto, con implicazioni significative per gli equilibri geopolitici nella regione.

© Thesocialpost.it - Zelensky: disposti ad abbandonare la richiesta di adesione alla Nato

Volodymyr Zelensky apre a una svolta sul fronte diplomatico e si dice pronto a rinunciare all’adesione dell’Ucraina alla Nato in cambio di solide garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell’ Europa. Una mossa pensata per favorire l’avanzamento dei colloqui di pace in programma a Berlino domenica. A riportare la notizia è il Financial Times, secondo cui il presidente ucraino avrebbe manifestato la propria disponibilità nel contesto di un più ampio tentativo di sbloccare lo stallo negoziale con la Russia e rafforzare al tempo stesso la sicurezza del Paese. Zelensky ha spiegato che l’obiettivo è ottenere garanzie bilaterali di sicurezza tra Ucraina e Stati Uniti, ispirate al modello dell’ Articolo 5 della Nato, che prevede la difesa collettiva in caso di attacco a uno Stato membro. Thesocialpost.it

Ucraina, Zelensky: "Disposti ad abbandonare richiesta adesione alla Nato". LIVE - Il premier ucraino si è detto pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell'Europa, in una mossa volta a favorire l'avan ... tg24.sky.it