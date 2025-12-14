Zelensky cerca il compromesso | L’Ucraina rinuncerà alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza Usa e Ue

Zelensky ha annunciato la volontà di rinunciare all’adesione alla NATO in cambio di garanzie di sicurezza da parte di Usa e Ue. Oggi, il leader ucraino incontrerà rappresentanti americani e europei, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a Berlino, in vista del summit di domani.

Oggi, il leader ucraino ha annunciato che, oltre alla delegazione americana, avrà incontri anche con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e con altri leader europei che arriveranno oggi a Berlino in vista del summit che è stato fissato per domani. Ildifforme.it

