Zelensky annuncia l’incontro con gli Usa a Berlino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’inizio dei colloqui sul piano di pace durante un incontro a Berlino il 14 dicembre. L’appuntamento si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla crisi in Ucraina, con focus sulle strategie di risoluzione del conflitto e sulla collaborazione tra Ucraina e Stati Uniti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’avvio dei colloqui sul piano di pace in programma nella giornata del 14 dicembre a Berlino: «Oggi è la giornata ucraino-americana. Naturalmente vedrò il cancelliere Merz separatamente e probabilmente incontrerò alcuni dei nostri leader europei più tardi questa sera», ha dichiarato, spiegando il quadro degli incontri previsti. Zelensky ha aggiunto di non aver ancora ottenuto una risposta formale da Washington: «Ho ricevuto alcuni messaggi tramite il mio team negoziale. Ma sto ricevendo tutti i segnali e sarò pronto per il dialogo, che inizierà oggi». Lettera43.it

Zelensky a Trump: “Col tuo aiuto possiamo finire la guerra”. Il presidente Usa: “Vogliamo che accada senza Tomahawk” - Roma, 17 ottobre 2025 – Il presidente Usa Donald Trump ha accolto il leader ucraino Volodymyr Zelensky all'ingresso della Casa Bianca, facendogli i complimenti per la sua giacca. quotidiano.net

INCONTRO TRUMP-ZELENSKY/ “Il presidente Usa ha creato un nuovo status quo favorevole a Mosca” - L'incontro di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Zelensky non ha sortito i risultati sperati per l'Ucraina: Trump ha negato i missili a lungo raggio Non c’è intesa sui missili Tomahawk tra Donald Trump ... ilsussidiario.net

Il presidente ucraino Zelensky annuncia nuovi colloqui con gli Stati Uniti su garanzie di sicurezza “forti e vincolanti”. Apre alla possibilità di elezioni in tempo di guerra, ma solo con un cessate il fuoco e un ruolo attivo di Washington nei negoziati con Mosca. In - facebook.com facebook

Zelensky dal Papa e poi da Meloni: “Conto sul sostegno dell’Italia”. E annuncia: “Pronto alle elezioni” x.com