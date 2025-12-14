Zelensky a Berlino vede delegazione Usa atteso vertice con leader Ue Ipotesi no Kiev in Nato

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Berlino, il presidente ucraino Zelensky si confronta con leader internazionali, tra incontri con il cancelliere tedesco e la delegazione americana, in una giornata cruciale per il processo di pace sull'Ucraina. Attesa una riunione con i leader Ue, mentre si fanno ipotesi sulla possibile esclusione di Kiev dalla Nato.

zelensky a berlino vede delegazione usa atteso vertice con leader ue ipotesi no kiev in nato

© Iltempo.it - Zelensky a Berlino vede delegazione Usa, atteso vertice con leader Ue. Ipotesi no Kiev in Nato

Giornata chiave a Berlino per il processo di pace sull'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky è stato ricevuto in Cancelleria dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e ha incontrato la delegazione americana. Lunedì sono attesi nella capitale tedesca numerosi capi di Stato e di governo, tra cui Meloni, oltre ai vertici di Ue e Nato, per un vertice politico allargato. I colloqui si sono svolti inizialmente tra ucraini e statunitensi. Secondo diverse fonti, i russi erano indirettamente "al tavolo": l'inviato Usa Steve Witkoff avrebbe mantenuto contatti con Yuri Ushakov, capo negoziatore e consigliere del presidente russo Vladimir Putin, tramite intermediari. Iltempo.it

zelensky berlino vede delegazioneZelensky a Berlino vede delegazione Usa, atteso vertice con leader Ue. Ipotesi no Kiev in Nato - Il presidente Volodymyr Zelensky è stato ricevuto in Cancelleria dal ... iltempo.it

zelensky berlino vede delegazioneNegoziati pace Ucraina-USA-UE a Berlino/ Zelensky: “ok niente adesione NATO, servono garanzie”. Dalla Russia… - Iniziati i negoziati di pace a Berlino: vertice Ucraina- ilsussidiario.net

? ? | ? ?

Video ? ? | ? ?