zelensky a berlino vede delegazione usa atteso vertice con leader ue ipotesi no kiev in nato

A Berlino, il presidente ucraino Zelensky si confronta con leader internazionali, tra incontri con il cancelliere tedesco e la delegazione americana, in una giornata cruciale per il processo di pace sull'Ucraina. Attesa una riunione con i leader Ue, mentre si fanno ipotesi sulla possibile esclusione di Kiev dalla Nato.

Giornata chiave a Berlino per il processo di pace sull'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky è stato ricevuto in Cancelleria dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e ha incontrato la delegazione americana. Lunedì sono attesi nella capitale tedesca numerosi capi di Stato e di governo, tra cui Meloni, oltre ai vertici di Ue e Nato, per un vertice politico allargato. I colloqui si sono svolti inizialmente tra ucraini e statunitensi. Secondo diverse fonti, i russi erano indirettamente "al tavolo": l'inviato Usa Steve Witkoff avrebbe mantenuto contatti con Yuri Ushakov, capo negoziatore e consigliere del presidente russo Vladimir Putin, tramite intermediari. Iltempo.it

