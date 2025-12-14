Zelensky a Berlino primo incontro con Witkoff e Kushner

A Berlino ha avuto inizio l'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. L'appuntamento segna un momento importante nelle relazioni diplomatiche tra Ucraina e gli Stati Uniti, ponendo l'accento su questioni strategiche e di cooperazione internazionale.

Alla riunione, come si evince dalle foto pubblicate dal leader ucraino su Telegram, è presente anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Merz ha accolto in cancelleria i delegati ucraini e americani, ma stando alla Dpa si è ritirato dal negoziato dopo il saluto.

Il presidente dell'Ucraina cerca il supporto americano sulla "opzione coreana". Il Cremlino frena: "Mai discussa".

