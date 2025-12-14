Zelensky a Berlino per i negoziati | Kiev è pronta a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Berlino per incontri negoziali, durante i quali ha annunciato la disponibilità di Kiev a rinunciare alla richiesta di adesione alla NATO. Nel frattempo, sono giunti a Berlino anche Steve Witkoff e Jared Kushner, nominati da Donald Trump come negoziatori ufficiali, segnando un passo importante nelle trattative internazionali sul conflitto in Ucraina.

