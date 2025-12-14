Zelensky a Berlino per discutere la pace in Ucraina | Pronto a incontrare gli Stati Uniti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si reca a Berlino per incontri strategici con rappresentanti statunitensi e leader europei, con l’obiettivo di discutere le prospettive di pace in Ucraina. L’evento segna un momento importante nelle diplomazie internazionali, sottolineando l’impegno di Kiev nel cercare soluzioni condivise alla crisi in corso.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che nei prossimi giorni sarà a Berlino per una serie di incontri cruciali con i rappresentanti del presidente statunitense Donald Trump e con i leader europei. L’obiettivo principale, ha spiegato in un post su Telegram, è lavorare a un accordo politico per porre fine alla guerra e garantire una pace stabile e duratura per l’Ucraina. Zelensky ha sottolineato l’importanza di questi incontri per ogni città e comunità ucraina: “Stiamo lavorando affinché la pace per l’Ucraina sia dignitosa, con garanzie concrete che la Russia non possa tornare con una terza invasione”, ha scritto il presidente. Thesocialpost.it

