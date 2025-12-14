Zaniolo sembrava Cruyff la situazione è preoccupante se pensiamo al terribile gennaio che aspetta il Napoli

Nell'attuale stagione, le aspettative sul rendimento di Zaniolo avevano suscitato paragoni con grandi campioni come Cruyff. Tuttavia, le recenti prestazioni e le difficoltà del Napoli preoccupano, specialmente considerando il difficile mese di gennaio che si avvicina e potrebbe influenzare drasticamente il cammino della squadra in campionato.

Cesare – Caro Guido, brutta e meritatissima sconfitta del Napoli che perde il primo posto in classifica. La partita contro l’Udinese, squadra fisica ma comunque modesta, ha evidenziato tutta la mancanza di energie fisiche e mentali degli azzurri completamente scarichi. Nel primo tempo bene o male il Napoli ha retto, in una partita brutta ma abbastanza equilibrata, ma poi nel secondo tempo i friulani ci hanno schiantato. E il Napoli ha rimediato la quarta sconfitta in campionato e la settima in stagione, e tutte in trasferta, veramente troppo considerando che siamo a metà dicembre. Ilnapolista.it

