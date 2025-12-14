Zafferana Etnea spacciava all’interno di una comunità terapeutica | arrestato 27enne

I Carabinieri di Zafferana Etnea hanno arrestato un 27enne catanese, incensurato, sorpreso a spacciare all’interno di una comunità terapeutica. L’operazione ha portato alla scoperta di attività illecite volte alla vendita di sostanze stupefacenti, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno tratto in arresto un 27enne catanese, incensurato, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento è scattato al termine di una accurata attività info-investigativa, i cui elementi saranno ora vagliati nelle opportune sedi giudiziarie. Le indagini e i servizi di osservazione. Le investigazioni hanno permesso ai militari di raccogliere informazioni secondo cui il giovane sarebbe stato abituale fornitore di droga ad alcuni ospiti di una comunità terapeutica della zona. Dayitalianews.com

Zafferana, andava a spacciare in una comunità terapeutica: arrestato 27enne - E’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea il 27enne incensurato catanese che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato sorpreso nella ... gazzettinonline.it