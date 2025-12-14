Yildiz e Locatelli valgono più di Serra e Cuzzo

L'interesse per la Juventus continua a destare attenzione, con alcune figure chiave come Yildiz e Locatelli valutate più di altri, come Serra e “Cuzzo”. Mentre la società ribadisce che la Juve non è in vendita, il prestigio del club degli Agnelli rimane sotto pressione, indicando possibili turbolenze nel futuro prossimo.

La Juve non è in vendita ma tutto il blasone della casata degli Agnelli è certamente esposto a una tempesta che non è figlia del caso. L’erede dell’Avvocato, John Elkann, nel giro di pochi anni ha messo in piedi una strategia di allontanamento dall’Italia: Stellantis è passata ai francesi nonostante Exor ne sia ancora il principale azionista; Magneti Marelli, un gioiello dell’elettronica per l’automotive, è stata venduta; l’avventura editoriale con Stampa e Repubblica è finita in un pianto greco; la Ferrari in Formula Uno è un incredibile fiasco sportivo e tecnologico; l’offerta di Tether sulla Juve è un segno dei tempi, nessun azionista di minoranza avrebbe mai osato prima fare una mossa del genere. Liberoquotidiano.it

Yildiz tra Allegri, retroscena Huijsen e invito a Del Piero: "Locatelli un buon allenatore" - "Yildiz era davvero brutto, ringrazio Allegri" "Qual è stato il momento più felice della mia vita? tuttosport.com

Locatelli: "Quando sei alla Juventus non ti poni limiti. Tiro sempre le orecchie a Thuram, ci teniamo stretto Yildiz" - Manuel Locatelli parla a tutto campo, tra sogno Mondiale per Club e i compagni alla Juventus: "Tiro le orecchie a Thuram. calciomercato.com

???????? ???????? BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dallinga JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; D x.com

I VOTI A YILDIZ E LOCATELLI: SIAMO SU SCHERZI A PARTE. MAIGNAN AL MAX E TUTTO SU MAINOO https://youtu.be/0I9X8PBgOwI - facebook.com facebook