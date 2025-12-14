XXII Dorico International Film Fest | il vincitore è Festa in famiglia di Nadir Taji

Nella XXII edizione del Dorico International Film Fest, uno dei festival più prestigiosi in Italia dedicati al cortometraggio, è stato premiato il corto

ANCONA – È “Festa in famiglia” di Nadir Taji il corto vincitore del Concorso Nazionale Cortometraggi della XXII edizione del Dorico International Film Fest, tra i più autorevoli e popolari Festival d’Italia per quanto concerne i cortometraggi, diretto dal regista e direttore della fotografia. Anconatoday.it

