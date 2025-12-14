WWE | Sol Ruca sorprende Bayley vittoria inattesa per la stella di NXT

Sol Ruca sorprende Bayley in un match di Saturday Night’s Main Event, offrendo un confronto tra generazioni diverse. La giovane promessa di NXT si è distinta, ottenendo una vittoria inaspettata contro una delle veterane della divisione femminile WWE. Un incontro che ha catturato l’attenzione degli appassionati, segnando un momento importante per la crescita di Ruca.

Un match tra generazioni diverse. A Saturday Night’s Main Event, Sol Ruca ha affrontato Bayley in un confronto che metteva di fronte l’esplosiva giovane di NXT e una delle leggende della divisione femminile. Bayley era accompagnata da Lyra Valkyria, mentre Ruca aveva al suo angolo Zaria. Fin dall’inizio, Bayley ha cercato di controllare il ritmo con prese tecniche, ma Sol Ruca ha risposto con la sua agilità fuori dal comune: cartwheel, camminata sulle mani e una head-scissor takeover che hanno messo in mostra il suo stile unico. Uno scambio di colpi ad alta intensità. Il match è salito di livello quando Ruca ha piazzato una spettacolare DDT con capriola dalla cima del ring per un conto di due. Zonawrestling.net

Sol Ruca derrota a Bayley en WWE Saturday Night’s Main Event - La joven talento de la marca de desarrollo NXT Sol Ruca se enfrenta a la veterana Bayley en Saturday Night's Main Event por primera vez. planetawrestling.com