WWE | L’addio di John Cena finisce nel caos GUNTHER costretto alla scorta tra insulti e fischi

Il finale di Saturday Night’s Main Event ha segnato l’addio di John Cena alla WWE, lasciando il pubblico della Capital One Arena in uno stato di shock e delusione. La sconfitta dell’icona della federazione da parte di GUNTHER ha scatenato insulti e fischi, portando il campione a dover ricorrere alla scorta tra tensioni e reazioni infiammate.

Il finale di Saturday Night’s Main Event non è passato inosservato. Dopo che John Cena si è arreso a GUNTHER nel suo ultimo match in WWE, il pubblico della Capital One Arena è esploso di rabbia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Nuove immagini emerse dopo la fine dello show mostrano quanto la situazione sia degenerata una volta spente le telecamere. Mentre GUNTHER lasciava l’arena dirigendosi verso il suo bus, diversi fan sono stati ripresi mentre lo fischiavano e gli urlavano contro “F*** you GUNTHER”, senza alcun segno di calmarsi. La sicurezza lo ha scortato passo dopo passo per evitare che qualcuno potesse avvicinarsi troppo: la tensione era palpabile e la reazione del pubblico, molto reale. Zonawrestling.net WWE: John Cena perde l’ultimo match e dice addio tra le lacrime dei fan - Entrato nella WWE nel lontano 2001, si ritira dopo aver conquistato la bellezza di 17 titoli di Campione del Mondo. sportal.it

FULL MATCH: John Cena vs. Brock Lesnar: Wrestlepalooza 2025

