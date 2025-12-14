WWE | Hustle Loyalty Respect il mondo del wrestling dice grazie a John Cena

Alla vigilia del suo ultimo incontro in WWE, John Cena riceve riconoscimenti e tributi da tutto il mondo del wrestling. La sua carriera, caratterizzata da dedizione e successo, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello sport-entertainment, facendo sì che il suo addio sia un momento di grande emozione e rispetto.

Alla vigilia dell'ultimo incontro della sua leggendaria carriera in WWE, John Cena sta ricevendo tributi da ogni angolo del mondo del wrestling. Rivali storici, colleghi e leggende assolute hanno voluto salutare il Leader della Cenation, dimostrando quanto il suo impatto vada ben oltre i confini di una singola compagnia. Tra gli ultimi a farsi sentire c'è Chris Jericho, che ha condiviso una Instagram Story pubblicando una foto d'archivio che lo ritrae al fianco di Cena nei primi anni in WWE. Un'immagine semplice, accompagnata da poche ma significative parole: "Onore a te, campione. Congratulazioni.

