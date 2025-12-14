Wrestling | ko con sorrisi l' ultimo match di Cena fa infuriare pubblico

L'ultimo match di John Cena, simbolo del wrestling internazionale, si è concluso con una sconfitta contro Gunther alla Capital One Arena di Washington. La gara, caratterizzata da emozioni contrastanti, ha suscitato reazioni forti tra il pubblico, con fischi e insulti, segnando un addio amaro per il celebre atleta.

AGI - Finale di carriera amaro per  John Cena  che nell'ultimo  combattimento della sua carriera  è stato battuto dal "Generale del Ring"  Gunther  tra i fischi e gli insulti dei 19mila spettatori della  Capital One Arena di Washington. A far infuriare il pubblico è stata la 'sceneggiatura' della sfida con il 48enne attore e re del  wrestling  del Massachusetts non solo sconfitto ma addirittura con un'umiliante ' sottomissione '. John Cena, esausto, sorrideva e strizzava l'occhio alla telecamera prima di battere la mano a terra per concedere la sconfitta. John Cena ha chiuso 23 anni di carriera  per un  ritiro  che era stato annunciato nel luglio 2024 spiegando che il suo corpo soffriva e gli urlava di smettere. Agi.it