L'ultimo match di John Cena, simbolo del wrestling internazionale, si è concluso con una sconfitta contro Gunther alla Capital One Arena di Washington. La gara, caratterizzata da emozioni contrastanti, ha suscitato reazioni forti tra il pubblico, con fischi e insulti, segnando un addio amaro per il celebre atleta.

© Agi.it - Wrestling: ko con sorrisi, l'ultimo match di Cena fa infuriare pubblico

AGI - Finale di carriera amaro per John Cena che nell'ultimo combattimento della sua carriera è stato battuto dal "Generale del Ring" Gunther tra i fischi e gli insulti dei 19mila spettatori della Capital One Arena di Washington. A far infuriare il pubblico è stata la 'sceneggiatura' della sfida con il 48enne attore e re del wrestling del Massachusetts non solo sconfitto ma addirittura con un'umiliante ' sottomissione '. John Cena, esausto, sorrideva e strizzava l'occhio alla telecamera prima di battere la mano a terra per concedere la sconfitta. John Cena ha chiuso 23 anni di carriera per un ritiro che era stato annunciato nel luglio 2024 spiegando che il suo corpo soffriva e gli urlava di smettere. Agi.it

La leggenda del wrestling John Cena ha terminato stanotte la sua carriera perdendo il match contro Gunther: è stato un finale umiliante per il 48enne I tifosi hanno iniziato a gridare insulti nei confronti del boss della WWE Triple H ("hai fatto una caz***a"), quan - facebook.com facebook