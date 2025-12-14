WRC – Troppe gare e troppi test hanno fermato Tanak

Ott Tänak ha deciso di prendersi una pausa dal WRC a causa di un calendario troppo fitto di gare e test. La scelta, annunciata prima dell’ultimo rally stagionale, riflette la necessità di ricaricare le energie in un Mondiale rally che non si ferma mai, tra stanchezza, impegni e la pressione di una stagione intensa.

Ott Tänak, una pausa necessaria: tra stanchezza, Hyundai e un Mondiale Rally che non si ferma mai. La decisione è arrivata prima dell'ultimo rally della stagione, quasi come un atto di sincerità più che come un annuncio studiato a tavolino. Ott Tänak ha comunicato che lascerà temporaneamente l'attività nel Campionato del Mondo Rally, scegliendo di .