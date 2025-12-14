Un vertice di grande rilevanza tra Witkoff-Zelensky e leader europei si svolge in un contesto di tensioni crescenti, con la minaccia di Putin all’Europa sugli asset. Mentre l’inviato speciale di Trump si reca a Berlino, gli sforzi internazionali si intensificano per trovare una soluzione alla guerra tra Russia e Ucraina.

L’inviato speciale di Donald Trump vola a Berlino per incontrare Volodymyr Zelensky e altri leader europei, mentre Washington preme per un piano che ponga fine alla guerra tra Russia e Ucraina. L’appuntamento cruciale per i negoziati arriva dopo l’avvertimento del presidente ucraino che Mosca «mira ancora a distruggere» il suo Paese. E Kiev ha spiegato che i «massicci» attacchi russi contro le infrastrutture energetiche durante la notte hanno lasciato migliaia di persone senza elettricità. La decisione di inviare Witkoff - rivelata dal Wall Street Journal citando fonti ufficiali - sottolinea l’accelerazione degli sforzi per ridurre le divergenze tra Kiev e Washington sui termini dell’accordo. Ilgiornale.it

Witkoff-Zelensky, vertice cruciale. Ma Putin minaccia l’Ue sugli asset - Svolta Usa sulle garanzie a Kiev, i media: "Sì al modello dell’articolo 5 Nato". ilgiornale.it