Wake Up Dead Man intervista a Cailee Spaney e Daryl McCormack | Rian Johnson ha dato tutto se stesso

In questa intervista, Cailee Spaney e Daryl McCormack parlano del loro ruolo in

Gli attori fanno parte del ricchissimo e strepitoso cast del terzo film di Knives Out: insieme a Daniel Craig stavolta anche Josh O'Connor, Glenn Close e Josh Brolin. Su Netflix. Senza esagerare, l'ultimo capitolo della saga di Knives Out è il migliore della trilogia. Wake Up Dead Man, su Netflix, ha infatti trovato l'equilibrio perfetto tra intrattenimento e commento sociale. Raccontando la storia di un giovane prete, il reverendo Jud Duplenticy (Josh O'Connor), che viene accusato dell'omicidio di un altro uomo di fede, monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), Rian Johnson in realtà ci sta dicendo tante cose sulla società di oggi. Movieplayer.it

Wake Up Dead Man – Knives Out, la spiegazione del finale: chi muore, chi è l’assassino e perché lo fa - Wake Up Dead Man – Knives Out presenta diversi livelli di intrigo nascosti nel corso del film, con la sua natura ricca di colpi di scena ... cinefilos.it