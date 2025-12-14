Wake Up Dead Man intervista a Cailee Spaney e Daryl McCormack | Rian Johnson ha dato tutto se stesso
In questa intervista, Cailee Spaney e Daryl McCormack parlano del loro ruolo in
Gli attori fanno parte del ricchissimo e strepitoso cast del terzo film di Knives Out: insieme a Daniel Craig stavolta anche Josh O'Connor, Glenn Close e Josh Brolin. Su Netflix. Senza esagerare, l'ultimo capitolo della saga di Knives Out è il migliore della trilogia. Wake Up Dead Man, su Netflix, ha infatti trovato l'equilibrio perfetto tra intrattenimento e commento sociale. Raccontando la storia di un giovane prete, il reverendo Jud Duplenticy (Josh O'Connor), che viene accusato dell'omicidio di un altro uomo di fede, monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), Rian Johnson in realtà ci sta dicendo tante cose sulla società di oggi. Movieplayer.it
