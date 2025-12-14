Vulci riemerge la Kore | la scoperta che riannoda i legami sacri tra Grecia ed Etruria

A Vulci è riemersa la Kore, una testa di grande valore storico e artistico. Questo ritrovamento permette di approfondire la conoscenza delle relazioni tra Grecia ed Etruria, evidenziando una cultura antica già 2500 anni fa caratterizzata da un'ampia apertura e scambi culturali. La scoperta arricchisce il patrimonio archeologico e offre nuovi spunti sulla storia di queste civiltà.

La bellissima testa di Kore ritrovata a Vulci e presentata nei giorni scorsi è una scoperta particolarmente significativa, perché ci aiuta a leggere in modo più definito la storia etrusca e dà la misura di una visione culturale che già 2500 anni fa era decisamente cosmopolita. La scultura è un raffinato esempio di arte attica e risalirebbe ai decenni del V secolo a.C.. È realizzata in marmo cicladico e presenta una cura formale che richiama i grandi atelier di Atene: il volto delicato, l’elaborata capigliatura, la qualità della fattura, testimoniano una produzione che certuni non si sarebbero aspettati di trovare nel cuore dell’Etruria. Secoloditalia.it

