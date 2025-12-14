Volontari gruppi artisti docenti | Un riconoscimento a tutti quelli che aggiustano la nostra comunità

La cerimonia di consegna delle benemerenze civiche di Cesano Maderno ha celebrato coloro che, con impegno e dedizione, contribuiscono a migliorare la comunità. Volontari, gruppi, artisti e docenti sono stati riconosciuti per il loro prezioso impegno, in un evento ricco di emozioni che ha sottolineato l'importanza del volontariato e della solidarietà locale.

Una cerimonia carica di emozione ha accompagnato la consegna delle benemerenze civiche di Cesano Maderno. Sono state premiate 2 associazioni e 7 persone, 4 delle quali alla memoria, di cui due con menzioni speciali. La serata, allietata dagli interventi musicali curati dell’Associazione Promusica con l’esibizione al violoncello di Silvia Lazzarotto docente de La Civica Accademia Musicale di Cesano Maderno, è stata introdotta dal sindaco Gianpiero Bocca, che nel suo discorso ha richiamato quello pronunciato pochi giorni prima dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, in occasione della festività di Sant’Ambrogio. Ilgiorno.it

