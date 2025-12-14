Volo dal Monte Faito a Positano attraverso il buco di Montepertuso a quasi 200 km l' ora | riuscita l' impresa di Filip Kubica

Un emozionante volo tra il Monte Faito e Positano, attraversando il celebre buco di Montepertuso, ha catturato l'attenzione del pubblico. Filip Kubica ha registrato un'impresa che ha fatto il giro del web, volando a quasi 200 km/h. Il video del suo incredibile volo è diventato virale, suscitando ammirazione e stupore tra gli appassionati di avventure estreme.

E' diventato virale il video del volo di Filip Kubica, dal Monte Faito a Positano, attraverso il buco di Montepertuso, a quasi 200 km l'ora. Risale a inizio dicembre, la sfida del campione di wingsuit pilot che ha condiviso le immagini del suo volo in caduta libera con tuta alare. Guarda>>>Il. Salernotoday.it

