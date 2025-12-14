Volo dal Monte Faito a Positano attraverso il buco di Montepertuso a quasi 200 km l' ora | riuscita l' impresa di Filip Kubica

Un emozionante volo tra il Monte Faito e Positano, attraversando il celebre buco di Montepertuso, ha catturato l'attenzione del pubblico. Filip Kubica ha registrato un'impresa che ha fatto il giro del web, volando a quasi 200 km/h. Il video del suo incredibile volo è diventato virale, suscitando ammirazione e stupore tra gli appassionati di avventure estreme.

E' diventato virale il video del volo di Filip Kubica, dal Monte Faito a Positano, attraverso il buco di Montepertuso, a quasi 200 km l'ora. Risale a inizio dicembre, la sfida del campione di wingsuit pilot che ha condiviso le immagini del suo volo in caduta libera con tuta alare. Guarda>>>Il. Salernotoday.it Il volo “nell’occhio di Positano”: l’ultima impresa di Kubica campione di wingsuit flying - StampaL’ultima impresa del campione polacco di wingsuit flying, Filip Kubica, è un volo di più di tre chilometri dal punto più alto del monte Faito fino alla spiaggia di Positano. salernonotizie.it Un volo di più di tre chilometri dal punto più alto del monte Faito fino alla spiaggia di Positano - facebook.com facebook © Salernotoday.it - Volo dal Monte Faito a Positano, attraverso il buco di Montepertuso, a quasi 200 km l'ora: riuscita l'impresa di Filip Kubica

Sos Stabia: Monte Faito - Un oasi naturalistica a 7 minuti dal caos!

Video Sos Stabia: Monte Faito - Un oasi naturalistica a 7 minuti dal caos! Video Sos Stabia: Monte Faito - Un oasi naturalistica a 7 minuti dal caos!