Volley Trento campione d’inverno! Verona perde Perugia scavalcata per quoziente set Ruggito Lube
Nell’undicesima giornata della Superlega maschile, il Trento si laurea campione d’inverno, mentre Verona subisce una battuta d’arresto e Perugia viene scavalcata per quoziente set. Quattro incontri si sono disputati oggi pomeriggio, offrendo spettacolo e cambiamenti nella classifica di un torneo sempre più appassionante.
Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si è concluso il girone d’andata e le migliori otto della classifica si sono qualificate alla Coppa Italia, che proporrà i quarti di finale a fine dicembre in casa delle migliori piazzate e la Final Four a Bologna nel weekend del 7-8 febbraio. Trento ha sconfitto Piacenza al tie-break nel big match di giornata, rimontando da 1-2 e infilando la nona vittoria stagionale: i Campioni d’Italia hanno guadagnato il titolo platonico di Campioni d’Inverno, chiudendo il girone d’andata con 26 punti, gli stessi di Perugia e Verona (tutte a nove successi) ma con un migliore quoziente set. Oasport.it
