L'Osasco si aggiudica il derby e si avvicina alla vetta al Mondiale per Club di volley femminile. Mentre si prepara la finale tra Conegliano e Scandicci, le due squadre italiane si contendono il titolo mondiale, con l'appuntamento in programma alle ore 20.

© Oasport.it - Volley femminile, l’Osasco vince il derby per il podio al Mondiale per Club. Ora Conegliano-Scandicci per il titolo

In attesa di Conegliano-Scandicci, finale del Mondiale per Club di volley femminile che andrà in scena alle ore 20.30 italiane, la giornata conclusiva della rassegna iridata si è aperta con il confronto che metteva in palio il terzo posto. A San Paolo si è disputato il derby brasiliano tra le due deluse della competizione, battute dalle squadre italiane negli scontri diretti disputati ieri. L’Osasco Sao Cristovao Saude ha sconfitto il Dentil Praia Clube per 3-0 (25-20; 28-26; 25-19): primo e terzo set dominati dalle padrone di casa, che nella seconda frazione sono riuscite a rimontare dal 20-24 contro le Campionesse del Sudamerica, annullando sei set-point complessivi (quattro consecutivi). Oasport.it

