Volley femminile l’Osasco vince il derby per il podio al Mondiale per Club Ora Conegliano-Scandicci per il titolo
L'Osasco si aggiudica il derby e si avvicina alla vetta al Mondiale per Club di volley femminile. Mentre si prepara la finale tra Conegliano e Scandicci, le due squadre italiane si contendono il titolo mondiale, con l'appuntamento in programma alle ore 20.
In attesa di Conegliano-Scandicci, finale del Mondiale per Club di volley femminile che andrà in scena alle ore 20.30 italiane, la giornata conclusiva della rassegna iridata si è aperta con il confronto che metteva in palio il terzo posto. A San Paolo si è disputato il derby brasiliano tra le due deluse della competizione, battute dalle squadre italiane negli scontri diretti disputati ieri. L’Osasco Sao Cristovao Saude ha sconfitto il Dentil Praia Clube per 3-0 (25-20; 28-26; 25-19): primo e terzo set dominati dalle padrone di casa, che nella seconda frazione sono riuscite a rimontare dal 20-24 contro le Campionesse del Sudamerica, annullando sei set-point complessivi (quattro consecutivi). Oasport.it
Volley femminile, l’Osasco vince il derby per il podio al Mondiale per Club. Ora Conegliano-Scandicci per il titolo - Scandicci, finale del Mondiale per Club di volley femminile che andrà in scena alle ore 20. oasport.it
Courmayeur Cup: la seconda edizione la vince Novara - Senza dubbio una Finale degna di questo nome quella andata in scena al Courmayeur Sport Center per la seconda edizione della Courmayeur Cup, il torneo organizzato dalla Lega Volley ... corrieredellosport.it
Volley femminile, l'Itas batte Concorezzo e vede la vetta della classifica. Vittoria per 3 set a uno, contro le brianzole, quarto successo di fila nel girone di ritorno - facebook.com facebook
Türkiye vs. Italy - Final | Highlights | Women's World Championships 2025