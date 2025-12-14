Volkswagen chiude la fabbrica di Dresda Le elettriche non vendono

Volkswagen ha annunciato la chiusura della fabbrica di Dresda, interrompendo la produzione di veicoli nella storica sede tedesca. La decisione deriva dalle difficoltà nelle vendite delle vetture elettriche, che hanno portato a un cambiamento nel panorama produttivo dell’azienda e a un momento di riflessione sul futuro dell’industria automobilistica in Germania.

A partire da martedí Volkswagen interromperà la produzione di veicoli nella fabbrica di Dresda, segnando la prima chiusura della produzione in Germania in 88 anni di storia. A ricordarlo è il quotidiano britannico The Financial Times, che sottolinea come lo stop della linea di produzione dello stabilimento avvenga in un momento in cui il più grande produttore automobilistico europeo è sotto pressione a causa della debolezza delle vendite e della domanda cinese in Europa, nonché dei dazi Usa che pesano sulle vendite in America. Il colosso tedesco prevede di investire circa 160 miliardi di euro nei prossimi cinque anni.

