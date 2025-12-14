Vocalelli su Maignan | Tare ha spalancato le porte al rinnovo Ecco i dettagli dell’offerta

Il giornalista Alessandro Vocalelli ha approfondito la situazione contrattuale di Mike Maignan, evidenziando come Tare abbia facilitato il percorso verso il rinnovo. In questo articolo vengono svelati i dettagli dell'offerta e le ultime novità riguardanti il futuro del portiere del Milan.

© Pianetamilan.it - Vocalelli su Maignan: “Tare ha spalancato le porte al rinnovo”. Ecco i dettagli dell’offerta Il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato del possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco dei dettagli molto importanti. L'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'. Pianetamilan.it Milan Sassuolo, Tare nel pre gara: «Siamo partiti con un gruppo fantastico. Maignan? Un ragazzo straordinario, un leader, gli piace stare al Milan» - Milan Sassuolo, il ds rossonero Igli Tare ha parlato nel pre gara della sfida di Serie A: «Maignan? calcionews24.com

