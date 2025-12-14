Vitulanese al via l’iter conclusivo dei lavori

L'amministrazione comunale di Montesarchio, con il Sindaco Carmelo Sandomenico, l'Assessore ai Lavori Pubblici Cesare Striani e la delegata alla Manutenzione Palma Viscione, comunica che è stato ufficialmente avviato l'iter conclusivo dei lavori sulla Strada Provinciale Vitulanese, un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza. Nel progetto originario di risanamento della provinciale non erano previsti né l'impianto di pubblica illuminazione né il ripristino del ponticello di via Pantano, che raccorda la strada provinciale Vitulanese. Quest'ultimo versava da tempo in condizioni di forte criticità e ridotta percorribilità, rappresentando un problema significativo per la sicurezza e la viabilità.