Vitinha tra fiducia e rammarico nel post partita con i nerazzurri | Siamo cresciuti ma mancano i punti

Dopo la sconfitta al Ferraris, Vitinha esprime un mix di fiducia e rammarico. Nonostante il risultato negativo, il centrocampista sottolinea la crescita della squadra e l'orgoglio per la prestazione, mantenendo la fiducia nel proprio percorso e nel contributo di De Rossi. Un'analisi delle emozioni e delle prospettive post partita dell'Inter.

© Internews24.com - Vitinha tra fiducia e rammarico nel post partita con i nerazzurri: «Siamo cresciuti, ma mancano i punti» Inter News 24 Vitinha dopo il ko del Ferraris non cede la fiducia su De Rossi, orgoglio per la prestazione e consapevolezza del centravanti. Al termine della sfida del Ferraris contro l’Inter, dalla sponda rossoblù ha preso la parola anche Vitinha, attaccante portoghese del Genoa, protagonista di una prova generosa e di grande sacrificio. Le sue dichiarazioni raccontano un mix di fiducia nel percorso avviato con Daniele De Rossi e rammarico per un risultato che non ha premiato l’atteggiamento della squadra. FIDUCIA NEL MISTER – «Con altri allenamenti con il mister arriverà ancora più fiducia. Ci aiuta molto, ci dà soluzioni e ci ha già portato tanta fiducia. Internews24.com Genoa, la fiducia di Vitinha: "De Rossi farà tante cose buone. Riusciremo a salvarci" - Un successo a Reggio Emilia contro il Sassuolo e il pari interno contro la Fiorentina. tuttomercatoweb.com Genoa, Vieira: "Vitinha trarrà fiducia dal gol. Futuro Messias? Ha talento ma anno complicato" - Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli, il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato di alcuni singoli della sua rosa a cominciare da Junior Messias: "E’ un ... tuttomercatoweb.com Vitinha si racconta a La Repubblica: «Gli ultimi risultati ci hanno dato fiducia, ora dobbiamo fare di più. Ecco perché non ho calciato il rigore. De Rossi A dir la verità…» In un’intervista rilasciata all’edizione genovese de La Repubblica, Vitinha, attaccante del - facebook.com facebook