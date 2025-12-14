Viterbo ha un problema con i negozi del centro | il 67% è in condizioni scadenti

Viterbo sta affrontando una difficile situazione nel centro storico, con il 67% dei negozi in condizioni scadenti. L’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (Omi), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, evidenzia questa criticità, sottolineando le sfide del settore commerciale locale e la necessità di interventi mirati.

Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate si può trovare l’ultimo aggiornamento del cosiddetto Omi, acronimo che sta a identificare l’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Contiene informazioni importanti per il settore e proprio con questo aggiornamento i dati sono stati resi noti fino allo scorso. Viterbotoday.it

Suicidio in carcere a Mammagialla: detenuto trovato senza vita in infermeria Il ritrovamento nel carcere di Viterbo nella notte tra l'11 e il 12 dicembre, ennesimo dramma nella struttura alle prese con un importante problema di sovrappopolamento Ennesimo dr - facebook.com facebook